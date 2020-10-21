باتشيكو يجري تقسيمة قوية للاعبي الزمالك بنهاية المران

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على إجراء تقسيمة قوية بنهاية مران الزمالك اليوم، وذلك بمساحة الملعب كاملة، حيث قام باتشيكو بالإشراف بنفسه علي التقسيمة بمشاركة معاونيه مدحت عبدالهادي وكوستا مدربي الفريق . بالإشراف بنفسه علي التقسيمة بمشاركة معاونيه مدحت عبدالهادي وكوستا مدربي الفريق . قام المدير الفني للزمالك بالتركيز خلال هذا التقسيمة علي بعض الجمل الفنية المعينة والتي تم تنفيذها خلال الفقرات التكتيكية بالمران . التقسيمة علي بعض الجمل الفنية المعينة والتي تم تنفيذها خلال الفقرات التكتيكية بالمران . كما وجه المدرب البرتغالي ومعاوناه مدحت عبدالهادي وكوستا، اللاعبين في بعض الأمور الفنية أثناء التقسيمة ، وكذلك تصحيح الأخطاء .

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