تدريبات قوية لرباعي حراس مرمى الزمالك

خاض حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي، تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب حراس الزمالك، وذلك علي هامش المران المقام حاليا عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. هامش المران المقام حاليا عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. بدأت تدريبات الحراس ببعض التدريبات التأهيلية ، أداها الرباعي.. وعقب ذلك خاضوا مرانا فنيا قويا ، قام خلاله عبدالسلام بتدريبهم علي أمور فنية معينة، استخدم خلالها بعض الأدوات التدريبية . مرانا فنيا قويا ، قام خلاله عبدالسلام بتدريبهم علي أمور فنية معينة، استخدم خلالها بعض الأدوات التدريبية . وتلقي رباعي حراس الزمالك إشادة كبيرة من عمرو عبدالسلام الذي طالبهم بمواصلة العمل بقوة ، مشددا على ثقته فيهم جميعا.

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