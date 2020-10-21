مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واتليتكو مدريد بث مباشر دوري ابطال اوروبا

شاق كرة القدم في مصر والعالم العربي ننشر لكم موعد مباراة بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة. يستضيف نادي بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتنطلق مباراة بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة , وتقام على ملعب أليانز أرينا, وتذاع على قناة بي إن سبورت HD3. بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد مواجهة نارية من العيار الثقيل ينتظرها عشاق كرة القدم العاشقين للكرة الإسبانية وللعملاق البفاري الذي يمتلك العديد من الأسماء الكبيرة. ويدخل بايرن ميونخ الألماني اللقاء اليوم وهو يدافع عن لقب دوري أبطال أوروبا والذي توج بها في أخر نسخة وكانت على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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