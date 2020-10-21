محمود عبدالعزيز يخوض تدريبات بالكرة على هامش مران الزمالك

خاض محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بالكرة علي هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل ، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي للاعب، تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية. التأهيل ، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي للاعب، تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية. وأدى زيزو بعض التدريبات بالكرة حيث شاركه فيها محمود جنش حارس المرمي ، كما قام عبدالعزيز بتسديد بعض الكرات علي حراس المرمي ، أثناء أدائهم التدريبات. . حارس المرمي ، كما قام عبدالعزيز بتسديد بعض الكرات علي حراس المرمي ، أثناء أدائهم التدريبات. . كما بدأ زيزو مران اليوم بخوض التدريبات التأهيلية بصحبة الفريق ، حيث ادي معهم الفقرات التأهيلية، قبل أن يواصل المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي.

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