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مشاهدة ليفربول المتوقع أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا

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تُقام مساء اليوم الأربعاء مباراة قوية بين فريقي  الإنجليزي وأياكس الهولندي في بطولة ، موسم 2020/2021.

وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في ملعب يوهان كرويف أرينا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أياكس

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، فابينيو، جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: كيتا، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

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تشكيل أياكس المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: مزراوي، شورز، بليند، تاجليافيكو.

خط الوسط: كلاسين، محمد قدوس، بروميس.

خط الهجوم: نيريس، تاديتش، أنتوني.

يمكنكم مطالعة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنا.

 

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