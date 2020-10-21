مشاهدة ليفربول المتوقع أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا

تُقام مساء اليوم الأربعاء مباراة قوية بين فريقي ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2020/2021.

وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في ملعب يوهان كرويف أرينا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أياكس

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، فابينيو، جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: كيتا، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

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تشكيل أياكس المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: مزراوي، شورز، بليند، تاجليافيكو.

خط الوسط: كلاسين، محمد قدوس، بروميس.

خط الهجوم: نيريس، تاديتش، أنتوني.

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