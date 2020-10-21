مشاهدة ليفربول المتوقع أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا

تُقام مساء اليوم الأربعاء مباراة قوية بين فريقي ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2020/2021.
وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في ملعب يوهان كرويف أرينا.
تشكيل ليفربول المتوقع أمام أياكس
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: أرنولد، فابينيو، جوميز، روبرتسون.
خط الوسط: كيتا، هندرسون، فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.
تشكيل أياكس المتوقع أمام ليفربول
حراسة المرمى: أونانا.
خط الدفاع: مزراوي، شورز، بليند، تاجليافيكو.
خط الوسط: كلاسين، محمد قدوس، بروميس.
خط الهجوم: نيريس، تاديتش، أنتوني.
يمكنكم مطالعة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنا.
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