كونتي: هناك إيحاءات عن ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا تدفعني للضحك!

سخر المدرب الإيطالي لفريق إنتر ميلانو “أنطونيو كونتي” من الإيحاء بأن ريال مدريد ليس متنافسًا على دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأصر على أن الفريق الإسباني سيكون تهديدًا كبير لفريقه إنتر ميلانو في المجموعة الثانية.

وتحدث كونتي لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء قبل مباراة الإنتر الافتتاحية ضد الفريق الألماني، والتي ستقام يوم الأربعاء، وقيم الوضع في المجموعة معتبراً إيّاها مجموعة معقدة، حيث يتواجد إلى جانب ريال مدريد والإنتر شاختار دونيتسك وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وأجاب كونتي عندما سئل ما إذا كان الأقوى في المجموعة وقال : “لا أدري إذا كنا الأوفر حظاً في المجموعة أو لا”.

وعن منافسه الأول على صدارة المجموعة ريال مدريد قال أنطونيو كونتي : “ريال مدريد لديه لاعبين مهمين فازوا ببطولة دوري أبطال أوروبا عدة مرات”.

وتابع بالقول : “يجعلونني أضحك عندما أسمع أن ريال مدريد ليس مرشحًا للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، مثل هذه التقييمات يجب أن تكون دائمًا جادة”.

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ويتطلع الإيطالي إلى تجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما تم إقصاء الإنتر في دور المجموعات وشاهد برشلونة وبوروسيا دورتموند يتقدمان بدلاً منه إلى الأدوار الإقصائية.

ومع ذلك، فهو فخور بوصول الفريق الإيطالي إلى نهائي الدوري الأوروبي في آخر نسخة، حيث سقط في العقبة الأخيرة أمام إشبيلية حيث قال : “اكتسبنا خبرة الموسم الماضي عندما وصلنا إلى ذلك النهائي”.

وأضاف : “الآن أضفنا أرتورو فيدال، الذي يتمتع بخبرة دولية كبيرة. لذلك، نحن مجهزون بشكل أفضل بكثير مما كنا عليه في بداية الموسم الماضي.”

وستقام مباريات إنتر ميلانو ضد ريال مدريد يوم 3 نوفمبر في العاصمة الإسبانية مدريد ومبارة العودة يوم 25 نوفمبر في مدينة ميلانو.