برشلونة يعلن تمديد أربعة عقود بعد فوزه العريض في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي برشلونة على تجديد وتمديد عقود أربعة من لاعبيه الأساسيين: مارك أندريه تير شتيجن (28 عامًا) وفرينكي دي يونج ( 23 عام ) وكليمنت لينجليه (25 عام ) وجيرارد بيكيه (33 عام ) دفعة واحدة.

وجاء الإعلان قبل ساعات قليلة من فتح طاولة المفاوضات بشأن تخفيض الرواتب التي تعتزم إدارة النادي تطبيقها على جميع العاملين بالنادي، بالنظر إلى الخسائر المتوقعة بسبب وباء فيروس كورونا.

وجدد حارس المرمى الألماني “آندريه تير شتيجن” مقامه في ملعب الكامب نو لغاية يوليو 2025 مع رفع الشرط الجزائي في عقده لمبلغ 500 مليون يورو كما الحال للمدافع “جيرارد بيكيه” الذي أصبح يتوفر على نفس الشرط الجزائي لكن عقده الجديد ينتهي صيف 2024.

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وتم التجديد كذلك لشريك جيرارد بيكيه في خط الدفاع الدولي الفرنسي “كليمنت لينجليه” الذي جدد لغاية يوليو 2026 مع إدراج شرط جزائي بقيمة 300 مليون يورو.

وكان الدولي الهولندي “فرينكي دي يونج” آخر اللاعبين الذين جددوا عقدهم مع برشلونة حيث وقع على عقد يمتد لغاية 2026 بشرط جزائي في عقده يبلغ 400 مليون يورو.

ويبقى تجديد عقد نجم وقائد الفريق “ليونيل ميسي” الذي يعد من أكبر هموم ومشاكل إدارة برشلونة الحالية حيث ينتهي عقده في يوليو 2021 ولا بوادر تدل على إمكانية إستمراره بعد الصيف القادم في الكامب نو حتى الآن.