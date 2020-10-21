بث مباشر | نتيجة مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يخوض بايرن ميونخ الألماني مباراة فوية عندما يستقبل أتلتيكو مدريد الاسباني، في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 21-10-2020 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات فى دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت إيسبن.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “أليانز أرينا”.

يلعب فريقا “بايرن ميونخ” الألماني و”أتلتيكو مدريد” الإسباني لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم “ريد بول سالزبورج” النمساوي، و”لوكوموتيف موسكو” الروسي.

سيبدأ “بايرن ميونخ” رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة صعبة امام “أتلتيكو مدريد”، وسيسعى إلى حصد اول ثلاث نقاط من أجل حسم مهمة الصعود مبكرًا.

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وحقق “بايرن ميونخ” الفوز في اخر 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وشهدت منهم 4 مباريات افتتاح التسجيل في أول 15 دقيقة، ومن الأمور الايجابية ايضًا للفريق البافاري انه فاز بأول مباراة له على أرضه في اخر 7 مواسم في دوري أبطال أوروبا.

بينما خسر “أتلتيكو مدريد” خمس من اخر 7 مواجهات خاضها خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، وكل هذه الهزائم الخمس شهدت خسارة الشوط الأول بنتيجة (1-0).

وبكل تأكيد سيضع ابناء المدرب “دييجو سيميوني” كل هذه الأرقام وراء ظهورهم وذلك من أجل التفوق على بطل النسخة الماضية لإثبات جدارته في المنافسة على البطولة الأعرق في أوروبا هذا الموسم.

يذكر ان اخر مواجهة جمعت “بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد” انتهت بفوز الفريق البافاري بهدف مقابل لا شيء احرزه “روبرت ليفاندوفسكي” في المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” يوم 6 ديسمبر 2016 لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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