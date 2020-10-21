أخبار الهلال| بالصور.. صدمة فنزويلية بسبب فشل صفقة سوتيلدو!

أبدت صحيفة “analitica” الفنزويلية تعجبها الشديد من بقاء اللاعب إيفرسون سوتيلدو سنة أخرى مع سانتوس البرازيلي، وعدم انتقاله إلى نادي الهلال السعودي، الذي وصل إلى مراحل متقدمة للغاية من المفاوضات خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأسبوع الحالي شهد تواتر أنباء قوية تفيد بأن رحيل سوتيلدو من سانتوس أمرًا مفروغًا منه، لكن اللاعب لم يصل إلى اتفاق مع الهلال، وسيبقى مع ناديه البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل سوتيلدو أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع سانتوس للعب موسم إضافي، وعدم الانتقال إلى الهلال.

وأضافت “رغم أن الهلال أبدى اهتمامًا بالحصول على خدمات لاعب سانتوس، بعد أن مروا بوضع مالي صعب، أبدى سوتيلدو دائمًا رفضه مغادرة النادي. بعد معرفة القرار بأن الفنزويلي لا يوافق على هذا التغيير، تم رفض الصفقة”.

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واختتمت الصحيفة تقريرها “سجل سوتيلدو حتى الآن 15 هدفًا مع سانتوس وتمكن من كسب لقبه بناءً على الموهبة والتفاني، ولم يكن عبثًا أن يرتدي القميص رقم 10 الذي استخدمه الملك بيليه في مسيرته الناجحة”.

من هو سوتيلدو؟

يلعب صاحب الـ23 عامًا كجناح أيسر، وقد بدأ مسيرته مع فريق زامورا الفنزويلي قبل أن ينتقل للدوري التشيلي من بوابة هواتشيباتو، ثم تمت إعارته إلى يونيفرسيداد دي شيلى قبل أن يتم بيعه لسانتوس البرازيلي.

وخلال مسيرته مع سانتوس، لعب سوتيلدو 55 مباراة في كل البطولات، وسجل 15 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة، وعلى صعيد مسيرته الدولية خاض اللاعب مع منتخب فنزويلا 18 مباراة آخرها كان في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي أمام باراجواي عندما شارك كبديل.

وشارك سوتيلدو في 39 مباراة مع زامورا سجل فيها 6 أهداف، وصنع 9 أهداف، أما مع يونيفرسيداد فقد خاض31 مباراة، سجل فيها 5 أهداف، وصنع 7 أهداف، مقابل تسجيل هدفين، وصناعة 5 في 18 مباراة مع هواتشيباتو.

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