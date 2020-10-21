بث مباشر | شاهد ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا “يلا شوت”

بث مباشر يلا شوت لمباراة “ليفربول وأياكس” في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 21-10-2020 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تُنقل مباراة “ليفربول وأياكس” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما تُنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “يوهان كرويف أرينا”، بإدارة من الحكم الألماني “فيليكس بريتش”.

يلعب فريقا “ليفربول” الإنجليزي و”أياكس أمستردام” الهولندي لحساب المجموعة الخامسة، والتي تضم “ميتييلاند” الدنماركي و”أتالانتا” الإيطالي.

لم يشفع الاداء المثير والنتائج الجيدة لفريق “أياكس” لعبور دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2019/20 فعلى الرغم من تحقيقه عشر نقاط إلا انه ودع البطولة مبكرًا، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في مناسبة واحدة وخسر في 2، مع وصول معدل التهديف إلى 3.0 ​​لكل مباراة في مرحلة المجموعات؛ في غضون ذلك، شهد موسمهم الرائع 2018/19 الوصول إلى نصف النهائي عدم خسارتهم في دور المجموعات حيث حققوا الفوز في ثلاث مباريات وتعادلوا في مثلها مع وصول معدل التهديف إلى 2.67 في المباراة الواحدة.

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ويستهدف أياكس تحقيق ما حققه في دوري أبطال أوروبا 2018/19 هذا الموسم، ولكي يتحقق له ذلك سيتوجب عليه إثبات جدارته أمام بطل نسخة 2019 “ليفربول”، حيث سيسعى لخطف اول ثلاث نقاط عندما يواجهه اليوم على ملعب ملهمهم يوهان كرويف.

في المقابل تعددت الأرقام السلبية لفريق “ليفربول” خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث فاز في أربع مباريات فقط من آخر عشرة مباريات خاضها خارج أرضه في جميع المسابقات، وتلقى أهداف بمتوسط 2.0 هدفًا في المباراة الواحدة.

ومن المتوقع ان يتلقى “ليفربول” المزيد من الأهداف خلال الفترة القادمة خاصة في ضوء الغياب الطويل لنجم الدفاع الهولندي “فيرجيل فان دايك”، بالإضافة إلى حارسهم الأول “أليسون بيكير”.

كل هذه الأمور لن تجعل بكل تأكيد ليفربول صيدًا سهلاً، حيث سيسعى المدرب يورجن كلوب إلى إيجاد التشكيلة المناسبة لمواصلة الانتصارات واولها اليوم امام العنيد “أياكس”.

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