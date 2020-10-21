راشفورد: هدفي؟ المهم أننا هزمنا باريس

أبدى ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سعادته بالهدف الذي قاد به مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2 / 1 مساء أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.
وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لمانشستر من ضربة جزاء في الدقيقة 23 ثم تعادل سان جيرمان في الدقيقة 55 بهدف سجله أنتوني مارسيال لاعب مانشستر، بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل راشفورد هدف الفوز 2 / 1 لمانشستر في الدقيقة 87 .
وقال راشفورد عقب المباراة :”إنه شعور طيب (أن أسجل)، لكن الأمر الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة. نحن الآن في وضع جيد في المجموعة، لكنها كانت مجرد المباراة الأولى. التركيز والإصرار هما ما نحتاجه من أجل مواصلة التقدم في مبارياتنا المقبلة.”
وأضاف :”في الدقائق الأخيرة، ربما تتاح أمامك فرصة واحدة وتكون بحاجة إلى بذل قصارى الجهد لإستثمار هذه الفرصة. هذا ما حدث، وقد منحتنا الفرصة النقاط الثلاث.”
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