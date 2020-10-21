أوزيل يرد على آرسنال في رسالة مؤثرة بعد استبعاده من قائمة الدوري الإنجليزي

كتب نجم آرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي رسالة مؤثرة لجماهير الجانرز، بعد خروجه من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/21.

ويصر آرسنال على تهميش النجم الألماني وتجاهله، والأخير لا يريد الرحيل عن الفريق حتى انتهاء عقده في صيف 2021، حيث يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًًا.

وكان آرسنال قد قرر استبعاد أوزيل، من قائمته الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب أسبوع واحد فقط من استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي.

وتأزمت العلاقة بين أوزيل وآرسنال، بسبب رفض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا تخفيض راتبه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويبدو أن العلاقة بين أوزيل وآرسنال دخلت نفقًا مظلمًا لا رجعة منه، بعد عدم تسجيله في قائمة الفريق المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تضم 25 لاعبًا.

وكتب أوزيل عبر حساباته الرسمية على فيسبوك، تويتر، وإنستجرام: “رسالة من الصعب توجيهها لجماهير آرسنال، الفريق الذي لعبت له في السنوات الماضية، أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم تسجيل اسمي في قائمة الدوري الإنجليزي هذا الموسم. عندما جددت عقدي عام 2018، قدمت ولائي والتزامي الكامل للنادي الذي أحبه. وأحزنني أنني لم أُعامل بالمثل. يبدو أن الوفاء لم يعد موجودًا هذه الأيام. حاولت دائمًا البقاء إيجابيًا من أسبوع لآخر لربما تكون هناك فرصة للعودة إلى الفريق مرة أخرى؛ لهذا السبب التزمت الصمت حتى الآن، وبعد استئناف البطولة التي توقفت بسبب فيروس كورونا، كنت سعيدًا بالتطور تحت قيادة مدربنا الجديد ميكيل أرتيتا، لقد كنا نسير بطريقة إيجابية، وأود أن أقول أدائي كان جيدًا حقًا”.

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وأضاف: “الأمور تغيرت مرة أخرى، ولم يعد مسموحًا لي بلعب كرة القدم مع آرسنال. ماذا يمكن أن أقول؟ مازلت أعتبر لندن بيتي ولا يزال لدي العديد من الأصدقاء الجيدين في الفريق، وما زالت علاقتي قوية مع جماهير النادي”.

وتابع: “بغض النظر عن أي شيء، سأستمر في القتال من أجل فرصتي ولن أدع موسمي الثامن في آرسنال ينتهي بهذا الشكل. أعدكم بأن هذا القرار الصعب لن يغير أي شيء في عقلي. سأستمر في التدرب بأقصى ما لدي. وحيثما أمكن سأستخدم صوتي ضد اللإنسانية ومن أجل العدالة”.

جدير بالذكر أن المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، قال الشهر الماضي إن الفريق دخل في طور الانسجام، وأن أوزيل سيجد صعوبة في الحصول على مكان.

ولكن مدافع آرسنال السابق، ورئيس أكاديمية النادي الحالي، بير ميرتيساكر كان قد كشف أن استبعاد أوزيل لأسباب شخصية وليس بسبب أدائه في التدريبات أو في الملعب.

ويذكر أيضًا أن آخر مباراة شارك فيها أوزيل بقميص آرسنال كانت في السابع من مارس الماضي، قبل توقف النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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