محمد صلاح ينتظر تحطيم رقم إيان راش مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يستعد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح للتفوق على أسطورة الفريق السابق، أيان راش من خلال تخطيه فى قائمة هدافى الريدز في بطولة دورى أبطال أوروبا، وذلك في حال تسجيل النجم المصري الليلة أمام أياكس أمستردام الهولندي.
حيث يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على أياكس، فى ملعب أمستردام أرينا، بأولى مباريات الفريقين فى دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا 2020/21.
ويحتل صلاح حاليًا المركز الثالث مع راش برصيد 20 هدفًا بقميص ليفربول لكلًا منهما فى دوري أبطال أوروبا، حيث يأتى الثنائى بعد كل من: نجم الفريق السابق مايكل أوين الثانى برصيد 22 هدفًا، والقائد الأسطوري ستيفن جيرارد في المركز الأول برصيد 41 هدفًا.
واحتاج صلاح، الذى وصل إلى هدفه رقم 100 مع ليفربول في جميع البطولات، إلى 35 مباراة فقط ليحرز 20 هدفًا فى دورى أبطال أوروبا بقميص الريدز.
سيكون هذا أول لقاء بين ليفربول وأياكس منذ موسم 1966/67، عندما فاز الفريق الهولندي بنتيجة 7-3 في مجموع المباراتين في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، كما ستكون مباراة اليوم، أول مباراة للريدز ضد خصم هولندي منذ عام 2010.
ولم يخسر بطل إنجلترا في آخر 13 مباراة له أمام أندية هولندا، منذ هزيمته أمام أياكس عام 1966.
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