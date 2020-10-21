شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة تنقل مواجهة الأهلي والوداد الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين على حق المشاهد المصري في مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة، فقد تقرر إذاعة مباراة النادي الأهلي المصري والوداد المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة أبطال إفريقيا على التردد الأرضي لقناة on time وذلك مساء الجمعة القادمة ١٠/٢٣.
وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على الوداد بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالمغرب.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
105,547
-
تعافي
98,314
-
وفيات
6,130
كانت هذه تفاصيل خبر قناة مفتوحة تنقل مواجهة الأهلي والوداد الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.