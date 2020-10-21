شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة تنقل مواجهة الأهلي والوداد الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين على حق المشاهد المصري في مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة، فقد تقرر إذاعة مباراة النادي الأهلي المصري والوداد المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة أبطال إفريقيا على التردد الأرضي لقناة on time وذلك مساء الجمعة القادمة ١٠/٢٣.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على الوداد بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالمغرب.