شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء حافظ يسعى لتحقيق رقم قياسي في الغطس لمتحدى الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينفذ الربان العالمي ولاء حافظ، اليوم الأربعاء، محاولة أطول غطسة لمتحدى إعاقة تحت الماء، وذلك بالتزامن مع العيد القومي للقوات البحرية المصرية وأعياد تحرير سيناء، ليحقق أطول مدة بقاء تحت الماء وينافس بها الأصحاء عالميًا، ليصبح أول معاق شلل رباعي يتحدى الأصحاء على مستوى العالم.

يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية، وعمل بالقسم البحري بوزارة البحث العلمي، وكان قائد سرب الغواصين في نفس الوقت، ثم عمل مرشدًا بهيئة قناة السويس.

وقام بتحقيق رقم 51 ساعة تحت الماء، ليسجل بها بموسوعة جينيس ريكورد العالمية، ويكسر الرقم الأمريكى المحقق في ذلك الوقت.

وقد تعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على إثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية.