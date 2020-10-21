«جنش» و«الونش» ينتظمان في مران الزمالك الجماعي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمود عبدالرحيم «جنش» ومحمود حمدي «الونش»، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة. جاء ذلك عقب حصولهما على راحة من التدريبات أمس، من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، لاعطائهما قسطا من الراحة، عقب عودة الفريق من رحلة المغرب . ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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