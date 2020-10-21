تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك في مران اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، والمقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة، بفقرة تأهيلية خفيفة بالركض حول الملعب لمده عشر دقائق تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال. وعقب ذلك خاض اللاعبون فقرة تأهيلية بالكرة من خلال تمريرات بالأيدي فيما بينهم، كذلك بعض تدريبات الرشاقة والمرونة . وقام مدرب الأحمال، باصطحاب بعض الأدوات التأهيلية، ومن ثم قام اللاعبون بالتدريب من خلالها، بالإضافة إلى بعض التدريبات البدنية الأخرى . ويسعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل ومعالجة الإرهاق بسبب ضغط المباريات، والوصول باللاعبين إلى معدل لياقة بدنية قوي . ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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