شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية من باتشيكو للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وحرص البرتغالي في وجود مساعديه مدحت عبدالهادي وكوستا مدربا الفريق وبيدرو مدرب الأحمال، على شرح برنامج تدريبي معين سيقوم اللاعبين بالتدريب عليه خلال مران اليوم، كذلك بعض الأمور الفنية الخاصة.

كما طالب باتشيكو الجميع بمواصلة العمل بكل قوة كما هو معتاد، وتنفيذ المطلوب، بعدها بدأ اللاعبون في التدريبات.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.