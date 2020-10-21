شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«تأهل للنهائي مع أول مشاركة».. بيراميدز يكرر إنجاز 3 أندية مصرية ‏في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل فريق نادي بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، عقب فوزه على منافسه حوريا الغيني بهدفين نظيفين في لقاء نصف نهائي المسابقة الذي استضافه ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

واستطاع بيراميدز تكرار إنجاز الأندية المصرية من حيث بلوغ الدور النهائي مع الظهور القاري الأول لهم.

ويشارك بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه ببطولات الأندية الأفريقية.

وسبق بيراميدز 3 أندية مصرية استطاعت بلوغ الدور النهائي بالتزامن مع مشاركتها القارية الأولى.

وتمكن فريق نادي الاسماعيلي في ظهوره الأفريقي الاول من التتويج بدوري أبطال الدوري عام 1969 على حساب انجلبير الزائري «تي بي مازيمبي» حاليًا، ليكون أول أندية مصر والعرب ظفرًا بالألقاب الأفريقية.

وفي عام 1974، تأهل فريق غزل المحلة لنهائي دوري الأبطال في مواجهة كارا برازفيل الكونغولي ولكنه عجز عن التتويج.

Advertisements

من جديد نجح نادٍ مصري في بلوغ النهائي القاري مع مشاركته الأولى، وهو فريق نادي المقاولون العرب، حيث واجه في نهائي أبطال الكؤوس 1982 فريق باور ديناموز الزامبي، وتُوج ذئاب الجبل باللقب على حسابه.