بيكيه مطالب بخوض عدد محدد من المباريات

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وذكر برشلونة في بيان»جرى التوصل إلى هذه الاتفاقيات بعد أسابيع من المفاوضات، وتضمنت تعديلات موقتة في الرواتب بسبب الظروف الحالية في ظل أزمة جائحة كوفيد -19».ووافق تير شتيجن، الذي غاب عن الملاعب في بداية الموسم الجديد بسبب جراحة في الركبة، على تمديد عقده حتى منتصف 2025، حسب ما أعلنه برشلونة في البيان.
كذلك جرى تمديد عقد المدافع بيكيه، الذي يقضي الموسم الـ13 له مع برشلونة، حتى 20 يونيو 2024، بشرط أن يشارك اللاعب في عدد محدد من المباريات خلال موسم 2021 / 2022».
ومدد برشلونة تعاقده مع لاعب خط الوسط دي يونج، المنضم للفريق قادما من أياكس الهولندي عام 2019، ولاعب قلب الدفاع لينجليه حتى منتصف عام 2026 .
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