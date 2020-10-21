أكانجي ينهي العزل ويلحق بدورتموند

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وقال اللاعب»إنني عائد إلى الملعب بحماس هائل. بعد ظهور نتائج سلبية للفحص، انتهت بفترة عزلي. أشكركم على تمنياتكم لي بالشفاء وعلى دعمكم».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد مدافع بوروسيا دورتموند الألماني مانويل أكانجي إلى التدريبات بعد إنهاء فترة العزل الصحي إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا وقال اللاعب»إنني عائد إلى الملعب بحماس هائل. بعد ظهور نتائج سلبية للفحص، انتهت بفترة عزلي. أشكركم على تمنياتكم لي بالشفاء وعلى دعمكم».

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