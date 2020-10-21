شكرا لقرائتكم خبر راشفورد: الفوز على جيرمان أهم من هدفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد سعادته بالهدف الذي قاد به فريقه إلى الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2 - 1 أمس الأول، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لمانشستر من ضربة جزاء في الدقيقة 23 ثم تعادل سان جيرمان في الدقيقة 55 بهدف سجله أنتوني مارسيال بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل راشفورد هدف الفوز 2 لمانشستر في الدقيقة 87.

وقال راشفورد عقب المباراة إنه شعور طيب أن أسجل، لكن الأمر الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة. نحن الآن في وضع جيد في المجموعة، لكنها كانت مجرد المباراة الأولى. التركيز والإصرار هما ما نحتاجه من أجل مواصلة التقدم في مبارياتنا المقبلة.

وأضاف «في الدقائق الأخيرة ربما تتاح أمامك فرصة واحدة وتكون بحاجة إلى بذل قصارى الجهد لاستثمار هذه الفرصة، هذا ما حدث، وقد منحتنا الفرصة النقاط الثلاث».