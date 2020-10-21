شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يحضر تأبين الراحل عزمى مجاهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى على حضور حفل تأبين الراحل عزمى مجاهد، مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، الذى توفى الشهر الماضى بعد صراع مع المرض، وتواجد الخطيب عصر اليوم داخل مقر اتحاد الكرة، وبرفقته العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي، من أجل تقديم واجب العزاء لأمير عزمى مجاهد، نجل الفقيد، واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

فيما قام محمود الخطيب بعمل جولة تفقدية، داخل فرع النادى بمدينة نصر، لمتابعة الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل فى المشاريع الإنشائية وأعمال التطوير داخل الفرع، ورافقه خلال الزيارة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي، والمهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي، والعميد أحمد النحاس، نائب مدير الفرع، والعميد محمود حزين، مدير أمن فرع النادى بمدينة نصر.

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واستمع الخطيب لشرح مفصل من المهندس سامح على كامل، لآخر المستجدات فى الملف الإنشائى داخل فرع مدينة نصر، وأبرزها الجراج الذى يسع 100 سيارة، ويجرى العمل على الانتهاء منه، ليكون متاحًا أمام الأعضاء خلال ٦ أشهر، كما اشتملت الجولة التفقدية على متابعة ملف الملاعب الجديدة، وسور النادي، ومجمع حمام السباحة، والاطمئنان على سير العمل فى الملف الإنشائى بشكل عام بفرع مدينة نصر.