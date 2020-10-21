محمود الخطيب يحضر تأبين الراحل عزمى مجاهد

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جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى على حضور حفل تأبين الراحل عزمى مجاهد، مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، الذى توفى الشهر الماضى بعد صراع مع المرض، وتواجد الخطيب عصر اليوم داخل مقر اتحاد الكرة، وبرفقته العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي، من أجل تقديم واجب العزاء لأمير عزمى مجاهد، نجل الفقيد، واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
فيما قام محمود الخطيب بعمل جولة تفقدية، داخل فرع النادى بمدينة نصر، لمتابعة الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل فى المشاريع الإنشائية وأعمال التطوير داخل الفرع، ورافقه خلال الزيارة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي، والمهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي، والعميد أحمد النحاس، نائب مدير الفرع، والعميد محمود حزين، مدير أمن فرع النادى بمدينة نصر.
واستمع الخطيب لشرح مفصل من المهندس سامح على كامل، لآخر المستجدات فى الملف الإنشائى داخل فرع مدينة نصر، وأبرزها الجراج الذى يسع 100 سيارة، ويجرى العمل على الانتهاء منه، ليكون متاحًا أمام الأعضاء خلال ٦ أشهر، كما اشتملت الجولة التفقدية على متابعة ملف الملاعب الجديدة، وسور النادي، ومجمع حمام السباحة، والاطمئنان على سير العمل فى الملف الإنشائى بشكل عام بفرع مدينة نصر.
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