شكرا لقرائتكم جنش والونش ينتظمان في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا للرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدى الونش" ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، جاء ذلك عقب حصولهما على راحة من التدريبات أمس، من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لإعطائهما قسطا من الراحة، عقب عودة الفريق من رحلة المغرب .

كما قام البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران، وحرص البرتغالى فى وجود مساعديه مدحت عبدالهادى وكوستا مدربا الفريق وبيدرو مدرب الأحمال، على شرح برنامج تدريبى معين سيقوم اللاعبين بالتدريب عليه خلال مران اليوم، كذلك بعض الأمور الفنية الخاصة .

كما طالب باتشيكو الجميع بمواصلة العمل بكل قوة كما هو معتاد، وتنفيذ المطلوب، بعدها بدأ اللاعبون فى التدريبات.

فيما خضع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، لفحوصات طبية عامة، خلال الساعات الماضية، حيث حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق على الاطمئنان على حالته بشكل كامل، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة وجاءت الفحوصات التى خضع لها ساسى مطمئنة، لذا أوضح الجهاز الطبى للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، جاهزية الدولى التونسى للمشاركة مع أبناء ميت عقبة خلال المباريات المقبلة للفريق الأبيض.

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وعاد ساسى إلى القاهرة، أمس، قادما من المغرب عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا التى أبعدته عن الفريق فى المباراة الماضية أمام الرجاء المغربى، فى ذهاب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله المغربى أشرف بن شرقى من عرضية تلقاها من أحمد زيزو جناح الفريق.