شكرا لقرائتكم باتشيكو يحاضر لاعبي الزمالك في مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل إنطلاق المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وحرص البرتغالي في وجود مساعديه مدحت عبدالهادي وكوستا مدربا الفريق وبيدرو مدرب الأحمال، على شرح برنامج تدريبي معين سيقوم اللاعبين بالتدريب عليه خلال مران اليوم، كذلك بعض الأمور الفنية الخاصة .

كما طالب باتشيكو الجميع بمواصلة العمل بكل قوة كما هو معتاد ، وتنفيذ المطلوب، بعدها بدأ اللاعبون في التدريبات.

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فيما خضع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، لفحوصات طبية عامة، خلال الساعات الماضية، حيث حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق على الاطمئنان على حالته بشكل كامل، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة وجاءت الفحوصات التى خضع لها ساسى مطمئنة، لذا أوضح الجهاز الطبى للبرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، جاهزية الدولى التونسى للمشاركة مع أبناء ميت عقبة خلال المباريات المقبلة للفريق الأبيض.

وعاد ساسى إلى القاهرة، أمس، قادما من المغرب عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا التى أبعدته عن الفريق فى المباراة الماضية أمام الرجاء المغربى، فى ذهاب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله المغربى أشرف بن شرقى من عرضية تلقاها من أحمد زيزو جناح الفريق.

فيما ينتظر مسئولو الزمالك، خلال الساعات المقبلة، صدور قرار من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، المحدد إقامتها يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا وذلك من أجل الترتيب لموعد التدريبات والدخول فى معسكر مغلق غداً من عدمه.