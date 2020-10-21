شكرا لقرائتكم موعد مباراة بيراميدز القادمة في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق الكرة بنادي بيراميدز لمواجهة منافسه نهضة بركان المغربي مساء الأحد المقبل في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على حساب حوريا كوناكري الغيني بنتيجة 2-0، سجلهما إبراهيم حسن وعبد الله السعيد في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي البطولة القارية.

ووصل بيراميدز للمباراة النهائية في أول مشاركة قارية خلال تاريخه ساعيًا للتتويج باللقب الغالي.

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وتقام مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان في العاشرة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت المغرب.

يذكر، أن نهضة بركان تأهل لنهائي الكونفدرالية، بعد الفوز على حسنية أغادير مساء أمس الاثنين بهدفين مقابل هدف.