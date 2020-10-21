الامارات | لاعب برشلونة يغادر الملعب بـ "تاكسي".. وزملاءه بسيارات فارهة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برشلونة يغادر الملعب بـ "تاكسي".. وزملاءه بسيارات فارهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على حسابها الرسمي في "تويتر" صورة للاعب برشلونة الواعد بيدري غونزاليس (17 عاماً) وهو يغادر استاد "كامب نو" بسيارة أجرة "تاكسي" عقب انتهاء مباراة النادي الكاتالوني أمام يرنكفاروش المجري بافتتاح منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال اوروبا والتي انتهت لمصلحة "البلوغرانا" بنتيجة 5-1، أمس الثلاثاء.

وكان بيدري قد شارك في دقائق عدة من المباراة وسجل هدفاً مما لفت الأنظار إليه بقوة، وحين لاحقته الكاميرات خارج الملعب رصدته يغادر بسيارة أجرة، فيما يغادر زملاءه مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني جيرارد بيكيه والفرنسي أنطوان غريزمان بسيارات فارهة.

وكشفت الصحيفة بأن بيدري لا يزال تحت السن القانوني للحصول على رخصة قيادة لذلك يحضر ويغادر يوميا بسيارة أجرة، مشيرة إلى أن زميله الآخر في الفريق إنسو فاتي لم يتجاوز الـ 18 ربيعاً، لذا يتنقل بسيارة يقودها والده.

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