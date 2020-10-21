الامارات | مجلس دبي الرياضي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، مدير الاتحادات الوطنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم زوران لاكوفيتش، بحضور مساعد أمين عام المجلس ناصر أمان آل رحمة، ومدير العلاقات الخارجية بالمجلس عمران الجسمي.

وقال بيان صحافي: "تم في الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس بحي دبي للتصميم استعراض العلاقات بين المجلس والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز الجهود لتطوير كرة القدم، ويأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على تعزيز علاقاته مع الاتحادات والمنظمات الدولية والعمل على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الاحترافية الناجحة لتطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم".

وأكد أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، حرص المجلس على تطوير ونشر ممارسة جميع الرياضات وتوفير الفرصة للملايين من سكان الدولة للاستمتاع بالمشاركة أو متابعة الفعاليات الرياضية المختلفة على مدار العام.

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كما أشاد حارب للعلاقة المميزة التي تربط المجلس مع الاتحاد الأوروبي بكرة القدم والتي أثمرت عن مشاركة رئيس وأمين عام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في جلسات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه المجلس منذ العام 2006، والذي أصبح منصة عالمية لتطوير كرة القدم ويشارك فيه قيادات وصناع القرار في الاتحادات الكروية بداية من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية كما سبق للاتحاد الأوروبي ان استعرض العديد من برامجه ومبادراته من خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي ومن بينها قانون اللعب المالي النظيف الذي قدم مدير التراخيص في الاتحاد الأوروبي شرحًا وافيًا عنه كونه نموذجًا ناجحًا للحفاظ على التوازن بين الإيرادات والإنفاق في الأندية بما يحافظ على استمرارية الأندية ومواصلة استقلالها المالي.

وبدوره عبر زوران لاكوفيتش عن سعادته بزيارة الدولة واستقبال المجلس له كما أكد حرص الاتحاد الأوروبي على التعاون مع جميع الأطراف من أجل تطوير كرة القدم التي تعتبر اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

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