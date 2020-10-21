الامارات | اتحاد الجوجيتسو يعتمد الموعد الجديد لبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يعتمد الموعد الجديد لبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو اجتماعاً اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وحضور كل من نائب رئيس الاتحاد محمد سالم الظاهري، وأعضاء مجلس الإدارة: محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف البطران، وسميرة الرميثي، ومنصور الظاهري، وفهد علي الشامسي.

وناقش مجلس إدارة الاتحاد التماس رغبة اللاعبين والأندية والأكاديميات المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي أعربت عن حاجتها للمزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات من أجل الظهور بمستوى قوي في البطولة، حيث اعتمد مجلس الإدارة قرار تأجيل موعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ12 والتي كانت مقررة في الفترة من 17 – 21 نوفمبر المقبل إلى الفترة من إلى 23 إلى 27 فبراير 2021.

وأكد الهاشمي أن دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي واتحاد الجوجيستو كانوا على أتم الاستعداد لتنظيم البطولة في موعدها، علماً بأن كافة التجهيزات والتحضيرات لانطلاقها كانت في مراحلها الأخيرة، إلا أن قرار التأجيل يأتي انطلاقاً من حرص الاتحاد على تقديم مختلف أشكال الدعم للرياضيين والأندية، ومنحهم فرصةً حقيقة للاستعداد الجيد من أجل المشاركة في البطولة وتحقيق انجازاتٍ مشرّفة.

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وأضاف: "قرار التأجيل يلبي مطالب اللاعبين والاتحادات الرياضية خارج الدولة وبالأخص في الدول التي تأثرت بشكل كبير بإجراءات الإغلاق والحجر الصحي وقيود السفر، والتي شكّلت عائقاً أمام اللاعبين لاستكمال الاستعدادات والتواجد في البطولة خلال شهر نوفمبر". مشيرا إلى حرص الاتحاد على منح جميع اللاعبين فرص متساوية للوصول والمشاركة في البطولة، انطلاقاً من كون البطولة منتج عالمي أهدته أبوظبي لمجتمع الجوجيتسو في مختلف القارات، وانه على هذا الأساس جاء التزام الاتحاد بمساعدة اللاعبين حول العالم في مواصلة انجازاتهم.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد موازنة موسم الجوجيتسو، حيث أقرّ رفع قيمة الجوائز المالية للبطولات المحلية.

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