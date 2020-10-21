شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز علي مصر التأمين برباعية في دوري الناشئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ١٩٩٩، وديًا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك ف ي إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الجمهورية للناشئين.
وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كلا من سيد عبدالله، يوسف محمود، ايهاب يوسف، يوسف أسامة نبيه.
ويقود الفريق فنيًا محمد مصطفى ممس، ويساعده محمد مصطفى وأحمد مصطفى، وعلي يحيي مدرب حراس، وحمدي يوسف مدير إداري للفريق، ومحمد حسين علاج طبيعي.
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الوضع في مصر
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اصابات
105,547
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تعافي
98,314
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وفيات
6,130
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