شكرا لقرائتكم خبر عن «ربيعة» خارج حسابات «موسيماني» في مباراة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خرج رامى ربيعة، مدافع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، من حسابات المدير الفني بيستو موسيماني، في مباراة الوداد، المقررة الجمعة، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لعدم جاهزيته فنيًا، بسبب شكوى اللاعب من تمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام طنطا في الدوري العام.

وأدى مروان محسن، برنامجًا تأهيليًا على هامش مران الفريق أمس الأول، واشتكى مروان محسن من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد.

وينتظر أن يعقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين لشرح الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة بجانب مراجعة التكليفات للتشكيلة التي ستشارك.