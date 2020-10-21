شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طبي من مشاركة «كهربا» أمام الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عدم الدفع بمحمود كهربا خلال مباراة الوداد، المقررة بعد غد الجمعة، في إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك بناء على تحذيرات الجهاز الطبى للفريق، خوفًا من تجدد إصابة اللاعب بالرغم من تماثلة للشفاء من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضى.
ونصح طبيب الفريق بعدم التعجل في مشاركة اللاعب، خاصة أن اللاعب ما زال في حاجة لاستعادة لياقته الفنية بجانب ضغوط المباراة التي قد تجعل اللاعب يبذل مجهودًا مضاعفًا يسبب له آلام مرة أخرى.
ووفقًا للمعلومات الواردة من معسكر الأهلي، فإن المدير الفنى استقر على ضم اللاعب في قائمة الـ18 وترك مسألة مشاركته حسب ظروف المباراة، ففى حالة اطمئنان الجهاز الفنى على التأهل سيخرج «كهربا» من حساباته في المشاركة.
وحرص «موسمياني» على شرح الظروف للاعب خلال الجلسة التي عقدها معه.
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