شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثلاثي الهلال لقائمة مباراة أبها في الدوري السعودي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ثلاثة من نجوم الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام أبها، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، بالجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد 2020-2021.

وأكد الإعلامي الرياضي خالد العمار على انضمام الثلاثي أندريه كاريلو والفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الزعيم، وسالم الدوسري لقائمة الزعيم التي ستواجه أبها بالجولة الثانية من المسابقة المحلية، وذلك بعد جاهزيتهما بنسبة 100%.

وفي السياق ذاته خرج من قائمة الزعيم الثنائي سلمان الفرج وعبدالله عطيف لعدم الجاهزية البدنية واللياقية.

وكان الزعيم قد فاز في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي ‏على العين الصاعد حديثًا بهدف دون رد.