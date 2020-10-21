شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينقل تدريباته لملعب الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قررت إدارة بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء، نقل تدريبات الفريق لملعب نادي الوداد بدلا من ملعب مولاي رشيد.
وفاز بيراميدز على حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون مقابل، ليتأهل لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.
وأوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أنه تقرر نقل التدريب بداية من اليوم، ليجرى بملعب الوداد بدلا من مولاي رشيد، حيث قررت البعثة الاستمرار بعض الوقت في الدار البيضاء مع إمكانية الانتقال بداية من الجمعة إلى العاصمة الرباط.
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