شكرا لقرائتكم خبر عن «أوزيل» يشعر بالإحباط بعد قرار أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل عن إحباطه بعد قيام ناديه أرسنال الإنجليزي لكرة القدم باستبعاده من قائمة دور الذهاب في الدوري الإنجليزي.

وكتب «أوزيل»، 32 عاما، على صفحته الرسمية على «إنستجرام» اليوم الأربعاء: «عندما وقعت في 2018 عقدي الجديد، أعربت عن ولائي وإخلاصي للنادي الذي أحبه، نادي أرسنال، وقد أحزنني أنه لم يتم الرد بالمثل».

يذكر أن ميكيل ارتيتا لم يدرج «أوزيل» في قائمة النادي في الدوري، وهو ما يعني أن لاعب خط الهجوم لن يتمكن من اللعب حتى نهاية يناير المقبل.

وأضاف «أوزيل»، الذي ينتهي عقده مع أرسنال الصيف المقبل، أنه التزم الصمت حتى الآن لأنه كان يأمل في الحصول على فرصة للعودة إلى الفريق «ولقد حاولت دائمًا أن أظل إيجابيا».

وقال أوزيل :«سأظل أكافح من أجل فرصتي وألا أدع موسمي الثامن مع أرسنال ينتهي على هذا النحو»، مشيرًا إلى أن القرار لن يغير شيئًا في موقفه وأنه سيواصل بذل أقصى جهد في التدريب، «ففي لندن اشعر دائمًا كأنني في وطني، ولدي العديد من الأصدقاء الأعزاء في الفريق ولا أزال أشعر برابطة قوية مع جماهير النادي».

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