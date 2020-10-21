شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول النصر يُلمح لاستبعاد الهلال من النسخة الجديدة لدوري أبطال اّسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، صدمة إلى نادي الهلال عقب إعلانه عن أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021 النسخة المقبلة.

وحجزت أربعة أندية بطاقات التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021، وهم الهلال والنصر والأهلي والوحدة عقب احتلالهم الأربعة مراكز الأولى بجدول دوري المحترفين موسم 2019/2020.

وغرد المتحدث الرسمي للنصر عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: «النصر سيشارك في نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا، ويصاحبه الأهلي والوحدة والفيصلي».