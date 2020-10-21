شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو»: الفوز على الرجاء المغربي نتيجة «خادعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بنسيان نتيجة مباراة الذهاب أمام الرجاء، والتفكير في شيء وحيد وهو كيفية تحقيق الفوز على الرجاء في المباراة المقبلة.

وشدد المدير الفني على لاعبيه بضرورة عدم الالتفات لنتيجة مباراة الذهاب، خصوصًا أنها نتيجة خادعة- على حد قوله.

وسيلقي «باتشيكو» محاضرة على لاعبيه، مساء غدٍ الخميس، لمشاهدة ملخص مباراة الفريق أمام الرجاء الأخيرة، والتي حققوا الفوز خلالها، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها وعدم تكرارها في المباراة المقبلة.