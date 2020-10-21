شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يحدد برنامجًا خاصًا لتجهيز «ساسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو إخضاع التونسي فرجاني ساسي لبرنامج بدني خاص، بخلاف التدريبات الجماعية التي يؤديها اللاعب مع زملائه بالفريق.

ويسعي «باتشيكو» للارتقاء بالمستوي البدني للاعب، خصوصًا أنه من العناصر الأساسية التي يعول المدير الفني عليه الكثير خلال الفترة المقبلة لتحقيق حلم الجماهير الزملكاوية بالتتويج باللقب الإفريقي الغائب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002.

وانتظم «ساسي» في معسكر تدريبات الزمالك بعد عودته من المغرب، عقب تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.