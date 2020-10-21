أوزيل محبط من قرار آرسنال!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

أعرب الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل عن "إحباطه الشديد" بعد أن قام ناديه آرسنال الإنجليزي لكرة القدم باستبعاده من قائمة دور الذهاب في الدوري الإنجليزي. وكتب أوزيل (32 عاماً) على إنستغرام اليوم الأربعاء: "عندما وقعت في 2018 عقدي الجديد، أعربت عن ولائي وإخلاصي للنادي الذي أحبه، نادي آرسنال، وقد أحزنني أنه لم يتم الرد بالمثل". يذكر أن ميكيل أرتيتا لم يدرج أوزيل في قائمة النادي في الدوري، وهو ما يعني أن لاعب خط الهجوم لن يتمكن من اللعب حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل. وأضاف أوزيل، الذي ينتهي عقده مع آرسنال الصيف المقبل، أنه التزم الصمت حتى الآن لأنه كان يأمل في الحصول على فرصة للعودة إلى الفريق: "ولقد حاولت دائماً أن أظل إيجابياً". وقال أوزيل: "سأظل أكافح من أجل فرصتي وألا أدع موسمي الثامن مع آرسنال ينتهي على هذا النحو"، مشيراً إلى أن القرار لن يغير شيئاً في موقفه وأنه سيواصل بذل أقصى جهد في التدريب "ففي لندن أشعر دائماً كأنني في وطني، ولدي العديد من الأصدقاء الأعزاء في الفريق ولا أزال أشعر برابطة قوية مع جماهير النادي".



ويُعَدُّ أوزيل، صاحب الـ92 مباراة دولية، واحداً من أعلى أصحاب الرواتب في النادي الإنجليزي حيث يبلغ راتبه السنوي نحو 20 مليون يورو. وكانت آخر مرة شارك فيها أوزيل مع آرسنال قبل أكثر من 7 أشهر في مباراة الفريق أمام وست هام في 7 مارس (آذار) الماضي، وكانت هذه آخر مباراة في الدوري الإنجليزي قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا، وبعدها ظل أوزيل جالساً على مقعد البدلاء وتقول البيانات الرسمية إنه لا يشارك بسبب معاناته من مشاكل في الظهر. ويمكن لأوزيل أن يشارك في مباريات الكأس أو مع فريق تحت 23 عاماً، لأن اسمه غير مدرج أيضاً على قائمة الفريق لمنافسات الدوري الأوروبي. وكان أوزيل قد استبعد مراراً الرحيل المبكر عن آرسنال، ويمكن أن يعود إلى قائمة الدوري في دور الإياب من المسابقة، لكن هذا الاحتمال غير مرجح.