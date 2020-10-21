شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال السعودي يدعم صفوفه بضم الوطيان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 أعلن الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع الحارس الشاب حبيب الوطيان. وكتب الهلال في حسابه على تويتر أن الوطيان البالغ عمره 24 عاماً انضم بعقد لمدة 5 سنوات وحتى 2025. ونشر الهلال صورة توقيع اللاعب على العقد بعد استكمال إجراءات انتقاله من الفتح وقال إنه سيلتحق بتدريبات الفريق خلال يومين. وسيخوض الوطيان منافسة مع الحارس الأساسي عبد الله المعيوف البالغ عمره 33 عاماً للدفاع عن مرمى الهلال. واستهل الهلال مشوار الدفاع عن لقب الدوري بالفوز 1-0 على العين، الوافد الجديد على المسابقة، يوم السبت الماضي. وسيلعب الهلال في الجولة الثانية مع أبها يوم الخميس.





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