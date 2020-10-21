اتحاد اللاعبين يطالب برشلونة بالتفاوض لتخفيض الرواتب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

طالب اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان (AFE) برشلونة بالتفاوض بطريقة مختلفة مع اللاعبين لتعديل ظروف عملهم، نظرا لوجود عيوب خطيرة في الطريقة التي بدأت بها العملية، كما أن هؤلاء اللاعبين غير ممثلين على طاولة المفاوضات. وقال اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان، كممثل عن اللاعبين المتأثرين (كل هؤلاء الذين لديهم عقد احترافي مع هذا الفريق) "فقط من خلال تحليل خاص لخصوصية مجموعة مثل لاعبي كرة القدم المحترفين يمكن أن يظهر حل متفق عليه في إطار هذه العملية". وبالنسبة لاتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان، فإن العملية التي بدأها النادي "تشوبها عيوب خطيرة في الشكل" وأن "خرق تشكيل طاولة المفاوضات، أمر خطير للغاية لدرجة أن 'اللجنة' نفسها أبلغت النادي أنهم لا يمثلون اللاعبين". وطالب الاتحاد "بالإضافة إلى العيوب الخطيرة في الشكل فيما يتعلق بتكوين طاولة المفاوضات، نطالب النادي بالتفاوض على هذه الإجراءات في عمليتين مختلفتين، إحداهما للعاملين بعقد عمل عادي، والأخرى للرياضيين المحترفين الخاضعين لعلاقة عمل خاصة". وترى النقابة أنه إذا استمرت العملية وفقاً للشروط المنصوص عليها، فربما تكون هناك "مخاطر عالية من بطلان الإجراءات، والحق التلقائي في إنهاء عقد العمل بالنسبة للمتضررين، بموجب تطبيق المادة 41 من قانون العمل". واختتمت "نعتقد أن النادي يجب أن يكون صريحاً مع أعضائه ويؤكد لهم أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى خسارة كبيرة للغاية لأصول نادي برشلونة. من اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان سنواصل دعم جميع لاعبي كرة القدم المحترفين في نادي برشلونة وكافة اللاعبين الذين يرون أن حقوقهم العمالية والنقابية تتعرض للاعتداء".

