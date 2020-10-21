شكرا لقرائتكم رئيس أسوان يكشف عن كواليس قرار توجيه الشكر لأحمد كشري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، عن كواليس قرار مجلس الإدارة بتوجيه الشكر لأحمد كشرى مدرب الفريق السابق، وقال أحمد سليمان فى تصريحات لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أحمد كشرى كان مثالاً للمدير الفنى المحترم وأنهى الموسم معنا بشكل جيد، وبعد مباراة حرس الحدود، تحدث عن تلقيه عروضاً لم يكن يحلم بها، وهذا الكلام كان يؤكد اتخاذه لقرار الرحيل، وجلسنا معه بعدها وطلبنا منه تصور للموسم القادم لنبدأ فى التخطيط.

أضاف: كشرى طلب فرصة لحسم موقفه بعد مباراة الاسماعيلى، وتحدثنا معه فى اجتماع الأمس، ولكنه ماطل معنا، ولذلك اتخذنا القرار لأن أسوان رقم واحد ولا نقبل أن يكون اختيار ثانى.

واصل: كنت معه لآخر لحظة فى الاجتماع وتحدثت معه ولكنه طلب دخول وكيله فى الاجتماع والأمور كلها كانت واضحة ونتمنى له التوفيق.

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واختتم: لدينا حوالى 4 أو 5 لاعبين تلقوا عروضاً وليس 70% كما قال كشرى، وقد نبيع لاعب أو اثنين لتوفير موارد للنادى.

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد اجتماع مشترك مع لجنة الكرة استمر عدة ساعات مساء أمس الثلاثاء توجية الشكر لأحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى السابق لفريق الكرة عن المرحلة التى قضاها مع فريق الكرة الأول، وأكد نادى أسوان الرياضى أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد بأن نادى أسوان على مدار تاريخه كان الأختيار الأول لكثير من المديريين الفنيين الذين عملوا بالنادى.

كما قرر مجلس الإدارة ولجنة الكرة تكليف أحمد مصطفى بيبو وأحمد مارادونا أحمد كمال والجهاز الإدارى والطبى الحالى بإدارة شئون الفريق لحين تعيين المدير الفنى الجديد.

ويواصل مجلس الإدارة ولجنة الكرة اجتماعاتها لبحث السير الذاتية للمديرين الفنيين المرشحين لقيادة فريق الكرة بنادى أسوان فى الموسم الجديد 2020 / 2021.