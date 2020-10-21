شكرا لقرائتكم موسيماني يطالب للاعبي الأهلي بعدم الاستهانة بفريق الوداد المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بعدم الإستهانة بفريق الوداد المغربي خلال مباراتهما معاً بعد غد ، الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب السبت الماضي في المغرب بثنائية نظيفة ، وشدد المدرب الجنوب أفريقي خلال حديثه مع لاعبي الفريق في محاضرة ألقاهاعليهم خلال الساعات الماضية على ضرورة اللعب بكل جدية وتركيز أمام بطل المغرب بعد غد واللعب بكل قوة وحماس من أجل تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة تؤكد أن الاهلي إستحق الفوز في لقاء الذهاب والتأهل لنهائي أفريقيا ومن ثم المنافسة على اللقب الأفريقي.

ويحرص بيتسو موسيماني على تكثيف محاضراته وجلساته مع لاعبي الفريق خلال الساعات الحالية ويتحدث المدير الفني مع لاعبيه عن أهمية لقاء الوداد المرتقب وحذرهم من التعالي على الكرة أو الإستهانة بالخصم المغربي بدعوى أن الفريق ضمن التأهل لنهائي البطولة بعدما فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة وشدد موسيمتاني للاعبيه على أن بطل المغرب حضر للقاهرة وليس أمامه ما يبكي عليه وسيلعب بدون ضغوط ويرغب في الثأثر وهي كلها دوافع لابد أن يستعد لها الأهلي جيداً.

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من ناحية أخرى توصل مسئولو الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني لتصور نهائي في ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائى، وأبلغ مسئولو الأهلى 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء اعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدي المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لإنبى، فيما لازال موقف أكرم توفيق غامضًا سواء بعودته لصفوف الفريق أو بتجديد إعارته مرة أخرى.

واستقر مسئولو الأهلى على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائى عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيى وفوزى الحناوى.