شكرا لقرائتكم بيراميدز يقرر نقل تدريباته لملعب الوداد استعدادًا لنهائى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء، نقل تدريبات الفريق لملعب نادي الوداد بدلا من ملعب مولاي رشيد، أوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أنه تقرر نقل التدريب بداية من اليوم، ليجرى بملعب الوداد بدلا من مولاي رشيد، حيث قررت البعثة الاستمرار بعض الوقت في الدار البيضاء مع إمكانية الانتقال بداية من الجمعة إلى العاصمة الرباط.

أصبح فريق بيراميدز على بعد خطوة من تحقيق أول لقب قارى فى تاريخه، بعدما تأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل على استاد المركب محمد الخامس فى المغرب، وذلك بعد أن حقق الفوز على حوريا كوناكرى الغينى فى مواجهة نصف النهائى بنتيجة 2 / 0، ليقترب بيراميدز بقوة من معادلة إنجاز الأهلى والزمالك فى تلك البطولة، حيث سبق لكل قطب منهما أن حقق لقب الكونفدرالية مرة واحدة فى تاريخه.

بيراميدز يقترب من اقتناص لقب الكونفدرالية الثالث للكرة المصرية، حيث كان الأهلى أول فريق مصرى يحقق اللقب فى عام 2014، ثم جاء الزمالك وحقق اللقب الثانى عام 2019، وفى العام الحالى 2020 أصبح الفريق السماوى الأقرب لتحقيق اللقب الثالث للكرة المصرية، لاسيما أن بطولة الكونفدرالية شهدت معاناة بعض الفرق المصرية

Advertisements

وكان مشوار بيراميدز للوصول الى نصف نهائى الكونفدرالية ليس سهلاً، بل خاض عدة مباريات كانت أولى هذه المباريات فى البطولة كانت في دور 64 عندما ألتقى مع ايتوال الكونغولى وقد تفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، لكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى ويهزم حوريا بهدفين.