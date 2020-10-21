شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد يحذر من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء: كل المصابين هيرجعوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق، من الموافقة على تأجيل مباراة الأبيض والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى يوم السبت المقبل، بعد أن ظهر 8 حالات إصابة بفيرس كورونا فى صفوف الفريق المغربى، ومُنع من السفر بقرار من وزارة الصحة المغربية.

وقال إبراهيم سعيد فى تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر: "لو اتأجل كل مصابى لاعبى الرجاء هيرجعوا، ومش وقت عاطفة لأنها بطولة قارية، المحبة والاحترام موجودة بس بعيد عن الكورة.. مافيهاش عاطفة".

وتواجه اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أزمة جديدة تتمثل فى موعد إنهاء بطولة الدورى الممتاز، فى موعدها المحدد يوم 31 أكتوبر الجارى، وذلك بعد اقتراب مباراة الزمالك والرجاء بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من التأجيل لتقام أحد يومى 30 أو 31 من الشهر الجارى.

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وقال مصدر داخل اتحاد الكرة، لـ"اليوم السابع"، "إن هناك حالة من الغموض والتخبط فى موعد إنهاء الدورى، حال تأجيل الاتحاد الأفريقى للقاء الزمالك بشكل رسمى، سنواجه أزمة فى موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى بالجولة الأخيرة لبطولة الدورى، وهذه الأزمة قد تؤدى لإنهاء الدورى أحد أيام 21 أو 22 نوفمبر المقبل بسبب نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر حال تأهل الزمالك للنهائى، ومن بعده التوقف الدولى للمنتخب فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر.

وأضاف المصدر "الحل الوحيد لإنهاء البطولة فى موعدها هو موافقة الزمالك على خوض لقاء الإسماعيلى يوم 24 أو 25 أكتوبر الجارى، لكن هناك تخوفا من رفض الزمالك تمسكاً بمبدأ تكافؤ الفرص وهو أن يخوض بيراميدز مواجهته أمام المقاولون العرب فى نفس الموعد".

وأوضح المصدر "الزمالك يتصارع مع بيراميدز على المركز الثانى لمسابقة الدورى، وبعد تأهل بيراميدز إلى نهائى كأس الكونفيدرالية المقرر إقامته يوم 25 أكتوبر الجارى أمام نهضة بركان المغربى، فإنه من المستحيل إنهاء الدورى فى موعده إذا تمسك الأبيض بمبدأ تكافؤ الفرص".

وأكمل المصدر "حال صدور قرار رسمي بتأجيل لقاء الزمالك والرجاء، فالمباراة ستقام يومي 30 أو 31 أكتوبر الجارى ونهائي دورى الأبطال سيكون في موعده 6 نوفمبر المقبل، ومن المعروف أن المنتخب الأول سيبدأ معسكره يوم 9 من الشهر ذاته استعداداً لمواجهتي توجو يومي 14 و17 بنفس الشهر، على أن تعود البعثة إلى القاهرة يوم 18 وهو ما يؤكد أن الدوري سينتهي يوم 21 نوفمبر المقبل حال تمسك الأبيض بمبدأ تكافؤ الفرص".