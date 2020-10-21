شكرا لقرائتكم شاهد..تجهيزات ولاء حافظ لبدء الغطسة التاريخية في شرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت تجهيزات الحدث العالمي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، بقيادة الربان ولاء حافظ، لكسر الرقم القياسي بموسوعة جينيس، لأطول غطية تحت الماء، المسجلة باسم غطاس تركي ، ومن المقرر أن يبدأ الحدث بمؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الحدث عصر اليوم، فضلا عن إقامة احتفالية يحييها الفنان تامر حسني، قبل أن يبدأ "حافظ" مغامرته تحت الماء والتي تستمر لمدة 150 ساعة.

وكان الرقم المسجل باسم غطاس تركيا بمدة زمنية 142 ساعة و42 دقيقة، وهو ما يسعى البطل المصري المصاب بشلل رباعي لكسره، ليصبح أول بطل من ذوي الاحتياجات الخاصة التي يكسر بها رقم مسجل باسم الأصحاء.



مصر تستعد لتنفيذ أكبر علم لدولة تحت الماء

الفعالية الثانية التي يقودها "حافظ" هي تنفيذ أكبر علم لدولة تحت الماء بمشاركة مجموعة من الغواصين المصريين ليحقق رقم عالمى جديد بموسوعة غينيس ريكورد العالمية حيث يبلغ طول العلم المصرى 1125 متر مربع.

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وكانت مصر نجحت في تحقق رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس ريكورد العالمية، سبتمبر الماضي، بتصميم أكبر كلمة سلام على ضفاف قناة السويس ، وجاء ذلك تزامناً مع يوم السلام العالمى وذلك بتصميم أحرف أكبر كلمة سلام ( Peace ) ب 551 سترة نجاة فى زمن قياسي 13 دقيقة و 37 ثانية على ضفاف قناة السويس وبالتحديد من مدينة الإسماعيلية، وذلك بعد تجاوزها الشروط التي وضعتها جينيس للأرقام القياسية لتصميم أحرف أكبر كلمة سلام.

وأصبحت الاحتفالية المصرية بيوم السلام العالمى هي الاحتفالية الوحيدة في العالم التي تم تسجيلها بموسوعة الأرقام القياسية.

ورحبت جينيس ريكورد للأرقام القياسية بالطلبات التي دعتها للتواجد أكثر داخل مصر والتي تطالب بتسجيل أرقاما قياسية جديدة خاصة بها ووعدت جينيس للأرقام القياسية بزيادة انتشارها داخل مصر بعد الأداء المشرف الذى قدمه المصريون في تحقيق الرقم القياسي فى تصميم أكبر كلمة سلام Peace ب 551 فى ١٣ دقيقة و٣٧ ثانية سترة نجاة على ضفاف قناة السويس وبالتحديد من مدينة الإسماعيلية.