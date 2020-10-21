شكرا لقرائتكم وزير الرياضة والبدرى وغريب ونجوم الزمالك على رأس حضور تأبين عزمى مجاهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضور تأبين عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام السابق في اتحاد الكرة والذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حيث يقيم اتحاد الكرة تأبيناً لعزمي مجاهد تقديرا للسنوات الطويلة التي عمل فيها داخل الاتحاد، وذلك بعدما حرصت إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على تعليق لافتة كبيرة عليها صورة عزمي مجاهد بعد وفاته.

كما حضر التأبين كلا من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول ومحمد بركات مدير المتتخب و شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ومحمد شوقي مدرب المنتخب إلى جانب رؤوف جاسر وكمال عبد الواحد وأسامة عبد الكريم، وذلك إضافة إلى أسرة عزمى مجاهد بالكامل وعلى رأسهم أمير عزمى مجاهد نجل الراحل وذلك بجانب عدد من نجوم الزمالك القدامى وعلى رأسهم محمود أبو رجيلة وأحمد مصطفى ومعتمد جمال وشهد التأبين أيضا تواجد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم.

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وشهد مقر اتحاد الكرة تعليق العديد من الصور للراحل عزمى مجاهد داخل أروقة اتحاد الكرة من قبل اللجنة الخماسية والموظفين والعاملين بالمبنى، خاصة أن الراحل عزمي مجاهد كان يحظى بحب وشعبية جارفة داخل الجبلاية، وتحديدًا العاملين بالمبني، حيث كان يتواصل معهم بصفة مستمرة ويتدخل في أي أزمات تواجههم.

وكان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.