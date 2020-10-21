شكرا لقرائتكم الهلال يطمح إلى تجاوز أبها قبل مواجهته مجدداً في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع الهلال حامل لقب البطولة إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة وذلك عندما يحل ضيفاً على أبها في افتتاح المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث الهلال عن مواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً أمام أبها، بعدما نجح في تحقيق الفوز بمواجهته الافتتاحية التي خاضها أمام العين حينما اقتنص النقاط بهدف مدافعه علي آل بليهي.

ومن المتوقع أن يعيد الروماني رزافان لوتشيسكو لاعبيه المدافع الكوري جانغ هيون سو ومحمد البريك والبيروفي آندري كاريو والمهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز إلى التشكيلة الأساسية بعدما فضّل بدء مواجهة العين بالبدلاء.

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‫وستكون هذه المباراة بروفة للقائه مجدداً مع أبها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الدور نصف النهائي لكأس الملك.

وفي المقابل يأمل أبها الى تعويض خسارته في مباراته الاولى والتي كانت أمام مضيفه الشباب 1-صفر، إذ ستكون مهمته صعبة للغاية.

ويبحث أبها على الأقل الخروج بنقطة قبل مواجهته للهلال مرة أخرى في نصف نهائي كأس الملك والتي ستقام الثلاثاء المقبل.