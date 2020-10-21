شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة والبدرى وغريب ونجوم الزمالك على رأس الحضور فى تأبين عزمى مجاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضور تأبين عزمى مجاهد مدير إدارة الإعلام السابق في اتحاد الكرة والذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حيث يقيم اتحاد الكرة تأبيناً لعزمى مجاهد تقديرا للسنوات الطويلة التي عمل فيها داخل الاتحاد، وذلك بعدما حرصت إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على تعليق لافتة كبيرة عليها صورة عزمى مجاهد بعد وفاته.

كما حضر التأبين كلا من حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول ومحمد بركات مدير المتتخب و شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ومحمد شوقي مدرب المنتخب إلى جانب رؤوف جاسر وكمال عبد الواحد وأسامة عبد الكريم، وذلك إضافة إلى أسرة عزمى مجاهد بالكامل وعلى رأسهم أمير عزمى مجاهد نجل الراحل وذلك بجانب عدد من نجوم الزمالك القدامى وعلى رأسهم محمود أبو رجيلة وأحمد مصطفى ومعتمد جمال وشهد التأبين أيضا تواجد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وشهد مقر اتحاد الكرة تعليق العديد من الصور للراحل عزمى مجاهد داخل أروقة اتحاد الكرة من قبل اللجنة الخماسية والموظفين والعاملين بالمبنى، خاصة أن الراحل عزمي مجاهد كان يحظى بحب وشعبية جارفة داخل الجبلاية، وتحديدًا العاملين بالمبني، حيث كان يتواصل معهم بصفة مستمرة ويتدخل في أي أزمات تواجههم.

وكان عزمى مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

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