شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحذير موسيمانى للاعبى الأهلى قبل لقاء العودة أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بعدم الاستهانة بفريق الداد المغربى خلال مباراتهما معاً بعد غد، الجمعة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب السبت الماضى فى المغرب بثنائية نظيفة، وشدد المدرب الجنوب أفريقى خلال حديثه مع لاعبى الفريق فى محاضرة ألقاها عليهم خلال الساعات الماضية على ضرورة اللعب بكل جدية وتركيز أمام بطل المغرب بعد غد واللعب بكل قوة وحماس من أجل تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة تؤكد أن الأهلى إستحق الفوز فى لقاء الذهاب والتأهل لنهائى أفريقيا ومن ثم المنافسة على اللقب الأفريقى.

ويحرص بيتسو موسيمانى على تكثيف محاضراته وجلساته مع لاعبى الفريق خلال الساعات الحالية ويتحدث المدير الفنى مع لاعبيه عن أهمية لقاء الوداد المرتقب وحذرهم من التعالى على الكرة أو الاستهانة بالخصم المغربى بدعوى أن الفريق ضمن التأهل لنهائى البطولة بعدما فاز فى لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة وشدد موسيمانى للاعبيه على أن بطل المغرب حضر للقاهرة وليس أمامه ما يبكى عليه وسيلعب بدون ضغوط ويرغب فى الثأثر وهى كلها دوافع لابد أن يستعد لها الأهلى جيداً.

من ناحية أخرى، توصل مسئولو الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني لتصور نهائي في ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائى، وأبلغ مسئولو الأهلى 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء اعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدي المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لإنبى، فيما لازال موقف أكرم توفيق غامضًا سواء بعودته لصفوف الفريق أو بتجديد إعارته مرة أخرى.

واستقر مسئولو الأهلى على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائى عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيى وفوزى الحناوى.